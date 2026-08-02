/வெளிநாடு தரத்துக்கு மாறும் சென்னை...! ரூ.1,200 கோடி... அரசின் அடுத்த அதிரடி

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Written ByUmabarkavi K
Published: Aug 02, 2026, 01:00 PM|Updated: Aug 02, 2026, 01:31 PM

சென்னை மாநகரை மேலும் நவீனப்படுத்தும் நோக்கில், 1,200 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான முதல்கட்ட உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டு திட்டத்தை பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி முன்மொழிந்துள்ளது. 3 ஆண்டுகளில் செயல்படுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ள இந்த திட்டத்தில், ப்ளூ-கிரீன் உள்கட்டமைப்பு, ஒருங்கிணைந்த சுற்றுப்புற மேம்பாடு, கடற்கரை மேம்பாடு மற்றும் நிலையான திடக்கழிவு மேலாண்மை உள்ளிட்ட பல்வேறு பணிகள் இடம்பெற்றுள்ளன. ப்ளூ-கிரீன் (blue-green) திட்டத்தின் கீழ், பெருங்குடி, போரூர், ரெட்டேரி, ஆதம்பாக்கம், வேளச்சேரி, கல்லுக்குட்டை, ராமாந்தாங்கல் மற்றும் சாத்தாங்காடு என மொத்தம் 9 ஏரிகள் புனரமைக்கப்பட உள்ளன. இதன் மூலம் வெள்ள பாதிப்பு குறைப்பு, சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு, பல்லுயிர் பெருக்கம் மற்றும் பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கான திறந்தவெளி வசதிகள் உருவாக்கப்படவுள்ளன. மேலும், நகரின் 10 முக்கிய பகுதிகளில் நடைபாதைகள், பாதுகாப்பான பள்ளி

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