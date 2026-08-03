/அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் தங்கம் விலை குறையுமா?-ஞானசேகர் தியாகராஜன் பதில்

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Written ByYuvashree
Published: Aug 03, 2026, 07:20 PM|Updated: Aug 03, 2026, 07:22 PM

சந்தை வல்லுநர் ஞானசேகர் தியாகராஜனின் கணிப்புப்படி, அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் தங்கம் விலை குறைவதற்கான வாய்ப்புகள் மிகக் குறைவு; மாறாக, விலை மேலும் அதிகரிக்கவே அதிக வாய்ப்புள்ளது. உலகளவில் நிலவும் பொருளாதார நிச்சயமற்ற தன்மையும், மத்திய வங்கிகள் வட்டி விகிதங்களைக் குறைக்கும் வாய்ப்புகளும் தங்கத்திற்கான தேவையை உயர்த்துகின்றன. லக அரசியல் பதற்றங்கள் மற்றும் போர்கள் காரணமாக, முதலீட்டாளர்கள் தங்கத்தைப் பாதுகாப்பான முதலீடாகப் பார்க்கின்றனர் டாலர் மற்றும் இந்திய ரூபாயின் மதிப்பில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் உள்நாட்டுச் சந்தையில் தங்கத்தின் விலையைத் தொடர்ந்து ஏற்றத்திலேயே வைத்திருக்கும்.

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