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6 மதங்களில் இல்லாத வீழ்ச்சி... தங்கம் வாங்க இது சரியான நேரமா...?

Written BySudharsan G
Published: Jun 13, 2026, 01:40 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 02:01 AM IST

இன்றைய வர்த்தகத்தில் ஸ்பாட் தங்கத்தின் விலை ஒரு அவுன்ஸுக்கு 4 ஆயிரத்து 22 டாலர் வரை சரிந்தது. இது, கடந்த ஆண்டு நவம்பர் மாதத்திற்குப் பிறகு பதிவான குறைந்தபட்ச நிலையாக கருதப்படுகிறது. பின்னர் விலை சற்று உயர்ந்தாலும், தங்க சந்தையில் விற்பனை தொடர்ந்தே காணப்படுகிறது. கடந்த சில வாரங்களாக முதலீட்டாளர்கள், தங்களது இழப்பை குறைக்கும் நோக்கில் தங்க முதலீடுகளை மறுபரிசீலனை செய்து வருகின்றனர். இந்த சரிவுக்குப் பின்னால் அமெரிக்க பொருளாதார நிலவரமே முக்கிய காரணமாக பார்க்கப்படுகிறது. மே மாத நுகர்வோர் பணவீக்கத் தரவுகள் எதிர்பார்த்ததை விட அதிகமாக பதிவாகியுள்ளன. குறிப்பாக எரிசக்தி பொருட்களின் விலை உயர்வு பணவீக்கத்தை அதிகரித்துள்ளது. இதன் விளைவாக, அமெரிக்க மத்திய வங்கி இந்த ஆண்டின் இறுதிக்குள் மீண்டும் வட்டி

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