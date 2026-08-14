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மாலையில் தாறுமாறாக எகிறிய தங்கம் விலை
Written By
Umabarkavi K
Published: Aug 14, 2026, 10:40 PM
|
Updated: Aug 14, 2026, 10:40 PM
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கிராமுக்கு ரூ.160 உயர்ந்து ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.14,200க்கும், ஒரு சவரன் தங்கம் ரூ.1,13,600க்கும் விற்பனை
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