/மாலையில் தாறுமாறாக எகிறிய தங்கம் விலை

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Written ByUmabarkavi K
Published: Aug 14, 2026, 10:40 PM|Updated: Aug 14, 2026, 10:40 PM
கிராமுக்கு ரூ.160 உயர்ந்து ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.14,200க்கும், ஒரு சவரன் தங்கம் ரூ.1,13,600க்கும் விற்பனை

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