Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /இன்று தங்கம் வாங்கலாமா...? வேண்டாமா...? விலை நிலவரம் இதோ

Written BySudharsan G
Published: Jul 03, 2026, 11:00 AM|Updated: Jul 03, 2026, 11:00 AM
தங்கம் விலை மீண்டும் உயர்வு: முதலீட்டாளர்கள், இல்லத்தரசிகள், நகைப்பிரியர்கள் அதிர்ச்சி

Recommended Videos

தேர்தல் முடிந்த பிறகு சதித்திட்டம்... சதிகாரர்களோடு கூட்டணியா...?
06:22
LPG சிலிண்டர் விலை குறைந்தது: சென்னையில் என்ன விலை?
02:44
மும்பையை விட்டு ஓடுகிறாரா ஹர்திக்? CSK அல்லது KKR-ல் இணைகிறாரா?
01:28
ஜெர்மனி அணிக்கு நடந்தது அநீதியா...? உடனே பிபா கொடுத்த விளக்கம்
01:44
இந்தியாவின் புல்லட் ரயில் கனவு அடுத்த ஆண்டு நிஜமாகும்: ரயில்வே அமைச்சகம் தீவிரம்
02:27
“கடைசி நேர புக்கிங்” 100% நிரம்பிய வந்தே பாரத்! மெகா சாதனை
03:35
சென்னையில் 3 வயது குழந்தைக்கு நேர்ந்த சோகம்.. இரு கால்களிலும் எலும்பு முறிவு!
01:58
YouTube பார்த்து பிரசவம்... நஞ்சுக்கொடி வெளியேறாமல் பெண் உயிரிழப்பு!
01:35
பாக்யராஜ் மறைவுக்கு கண்ணீர்மல்க வீடியோ போட்ட துணை இயக்குநர்
02:48
குழந்தைகளுக்கு பொம்மையைப் பரிசாக வழங்கிய CM விஜய்
04:05
தங்கம், தங்கம், தங்கம்! உலகக்கோப்பையின் விலையை கேட்டா நீங்களே ஷாக் ஆகிடுவீங்க!
01:27
புதிய கட்டடங்களுக்கான அனுமதி ; தமிழ்நாடு அரசின் புதிய திட்டம்
02:25

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
லஞ்சம் வாங்கிய அறநிலையத்துறை அதிகாரி அதிரடி கைது: சினிமா பாணியில் மடக்கிய DVAC
Thanjavur46 min ago
2
Live News59 min ago
3
TIRUNELVELI1 hr ago
4
CM Vijay1 hr ago
5
Shukra Peyarchi2 hrs ago