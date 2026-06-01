/விலை குறைந்த தங்கம்; வாரத்தின் முதல் நாளில் நிம்மதி..!

சென்னையில் கடந்த சில நாட்களாக ஆபரண தங்கத்தின் விலை தொடர்ந்து அதிரடியாக உயர்ந்து, புதிய உச்சங்களை தொட்டு வந்தது. இதனால், தங்கம் வாங்க திட்டமிட்டிருந்த ஏழை மற்றும் நடுத்தர மக்கள் பெரும் கவலையடைந்திருந்தனர். இந்நிலையில், சர்வதேச சந்தை நிலவரங்களின் மாற்றத்தால் இன்றைய தினம் தங்கம் விலை சவரனுக்கு 1,040 ரூபாய் வரை அதிரடியாக குறைந்துள்ளது. இந்த திடீர் விலை வீழ்ச்சி, நகைப்பிரியர்கள், இல்லத்தரசிகள் மற்றும் முதலீட்டாளர்கள் மத்தியில் பெரும் மகிழ்ச்சியையும், ஆறுதலையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த சாதகமான விலை மாற்றத்தால், வரும் நாட்களில் நகைக் கடைகளில் மக்கள் கூட்டம் அதிகரிக்கக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.