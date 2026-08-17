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  • /Gold Rate : தங்கம் விலை உயர்வு - சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் எவ்வளவு?

Written BySudharsan G
Published: Aug 17, 2026, 11:00 AM|Updated: Aug 17, 2026, 11:00 AM
சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.400 உயர்ந்துள்ளது. வெள்ளி விலையில் மாற்றமின்றி ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.255க்கு விற்பனையாகி வருகிறது.

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