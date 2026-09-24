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5 கிலோ தங்கம், ரூ.65 லட்சம் பணம்! சொத்துகளை குவித்த பணியாளர்கள்! பலே சம்பவம்!
Written By
Shiva Murugesan
Published: Sep 24, 2026, 03:40 PM
|
Updated: Sep 24, 2026, 03:40 PM
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வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடியில், பிரபல தொழிலதிபர் சேகர் ரெட்டி வீட்டில் பல கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான தங்க நகைகள் மற்றும் பணம் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
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