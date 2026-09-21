/பயணியைத் தாக்க முயன்ற நடத்துநர் செயலால் பரபரப்பு

Published: Sep 21, 2026, 03:00 PM|Updated: Sep 21, 2026, 03:00 PM
அரசுப் பேருந்தில் ஏறிய பயணியை நடத்துநர் தாக்க முயன்றதாகக் கூறப்படும் சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கவுண்டம்பாளையத்தில் பயணிகள் நின்றுகொண்டிருந்த நிலையிலும் பேருந்தை நிறுத்தவில்லை என்று கூறி ஒரு பயணி கேள்வி எழுப்பினார். அதற்குப் பேருந்து நடத்துநர், "கை காட்டவில்லை" எனக் கூறி அப்பயணியுடன் கடும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டுத் தாக்க முயன்றதாகத் தெரிகிறது.
மேலும், அந்தப் பயணியை தவறாகப் பேசியதாகவும் குற்றம்சாட்டப்படுகிறது. பேருந்து நிறுத்தப்படாமல் சென்றது குறித்து அப்பகுதியில் உள்ள சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்து புகார் அளிக்கப்படும் என அந்தப் பயணி வீடியோவில் தெரிவித்துள்ளார்.