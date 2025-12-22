English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • செவிசாய்க்காத அரசு... நடவடிக்கை எடுத்த மக்கள்!

தூத்துக்குடி அருகே அரசு நூலகத்தினை விரிவாக்கம் செய்ய எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்காததால், விரக்தியடைந்த சமூக ஆர்வலர்கள், நாங்களே அதனை செய்துகொள்கிறோம்; விழாவுக்கு மட்டும் வந்துவிடுங்கள் என அரசு அதிகாரிகளுக்கு அழைப்பு விடுத்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

