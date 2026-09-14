Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /கோவை புலியகுளம் முந்தி விநாயகர் கோவிலில் விநாயகர் சதுர்த்தி வெகு விமரிசை

Written ByR Balaji
Published: Sep 14, 2026, 02:20 PM|Updated: Sep 14, 2026, 02:20 PM
விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவை முன்னிட்டு, கோவை புலியகுளத்தில் அமைந்துள்ள புகழ்பெற்ற அருள்மிகு முந்தி விநாயகர் திருக்கோயிலில் சிறப்பு பூஜைகள் மற்றும் வழிபாடுகள் வெகு விமரிசையாக நடைபெற்றன. இவ்விழாவையொட்டி யாக பூஜைகள் நடத்தப்பட்டு, அதிகாலையில் சோடச திரவியங்களால் மகா அபிஷேகம் நடைபெற்றது. பின்னர் சுவாமிக்கு 50 கிலோ சந்தனக் காப்பு சாத்தப்பட்டு, 2 டன் அளவிலான வண்ண மலர் மாலைகளால் பிரம்மாண்ட ராஜ அலங்காரம் செய்யப்பட்டது. ஆசியாவிலேயே மிகப்பெரிய சிலைகளில் ஒன்றாகக் கருதப்படும் இந்த முந்தி விநாயகரை தரிசிக்க ஏராளமான பக்தர்கள் அதிகாலை முதலே நீண்ட வரிசையில் நின்று சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.

Recommended Videos

TASMAC-ல் இனி வரிசையில் நிற்கவேண்டாம் - புதிய எந்திரம் அறிமுகம்...!
02:28
செப்டம்பர் 14ஆம் தேதி சிறப்புகள்... A to Z இதோ
03:38
ரயில் பயணிகளுக்கு ஜாக்பாட்... இனி எல்லாமே வந்தே பாரத்!
02:06
TASMAC-ல் புதிதாக 25 பிராண்டுகள் அறிமுகமாகிறது!
02:09
இடைத்தேர்தலில் நிலைப்பாடு என்ன? மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் அதிரடி!
04:05
இனி அரும்பாக்கம் High-Tech! சென்னை மெட்ரோ மெகா பிளான்
03:20
பரந்தூரில் விமான நிலையம் இல்லை... தொழிற்பூங்கா வருதாமே
02:30
ஏர்போர்ட் விரிவாக்கம்... தேதி குறித்த AAI..எல்லாம் தலைகீழா மாறும்!
02:52
சென்னை ஆர்கே காவல்நிலையத்தில் பெண்கள் மீது தாக்குதல்
03:39
ஆந்திராவில் கால் பதிக்கும் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி - அன்புமணியின் மாஸ்டர் பிளான்
04:45
லைட்ஸ் அவுட் ஆலை என்றால் என்ன? முக்கிய அப்டேட்
02:20
தியாகம் பற்றி CM விஜய்க்கு என்ன தெரியும்? - துரைமுருகன் கேள்வி
07:10

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
முதல்வர் விஜய்யின் லண்டன் பயணத்தின் நோக்கம் இதுதான்.. அமைச்சர் ஆதவ் விளக்கம்!
2
3
4
5