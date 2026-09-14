/கோவை புலியகுளம் முந்தி விநாயகர் கோவிலில் விநாயகர் சதுர்த்தி வெகு விமரிசை

Published: Sep 14, 2026, 02:20 PM|Updated: Sep 14, 2026, 02:20 PM
விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவை முன்னிட்டு, கோவை புலியகுளத்தில் அமைந்துள்ள புகழ்பெற்ற அருள்மிகு முந்தி விநாயகர் திருக்கோயிலில் சிறப்பு பூஜைகள் மற்றும் வழிபாடுகள் வெகு விமரிசையாக நடைபெற்றன. இவ்விழாவையொட்டி யாக பூஜைகள் நடத்தப்பட்டு, அதிகாலையில் சோடச திரவியங்களால் மகா அபிஷேகம் நடைபெற்றது. பின்னர் சுவாமிக்கு 50 கிலோ சந்தனக் காப்பு சாத்தப்பட்டு, 2 டன் அளவிலான வண்ண மலர் மாலைகளால் பிரம்மாண்ட ராஜ அலங்காரம் செய்யப்பட்டது. ஆசியாவிலேயே மிகப்பெரிய சிலைகளில் ஒன்றாகக் கருதப்படும் இந்த முந்தி விநாயகரை தரிசிக்க ஏராளமான பக்தர்கள் அதிகாலை முதலே நீண்ட வரிசையில் நின்று சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.