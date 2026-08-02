/சென்னைக்கு நிதி நெருக்கடி..! ரூ. 3,434 கோடி கடன்; திட்டங்கள் தடை?

சென்னை மாநகராட்சி தற்போது கடுமையான நிதி நெருக்கடியை எதிர்கொண்டு வருகிறது. மாநகராட்சியின் மொத்த நிதிப் பொறுப்பு 3 ஆயிரத்து 434 கோடியாக உயர்ந்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இதனால் நகரின் பல்வேறு உள்கட்டமைப்புத் திட்டங்கள் பாதிக்கப்படும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. சமீபத்திய நிதி நிலவரப்படி, ஜூலை 29-ஆம் தேதி வரை ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு வழங்க வேண்டிய நிலுவைத் தொகை 1,929 கோடி ஆக உள்ளது. இதனுடன், விரைவில் சமர்ப்பிக்கப்பட உள்ள பணிகளுக்கான 1,505 கோடி மதிப்பிலான பில்களும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதால், மாநகராட்சியின் மொத்த நிதிச் சுமை 3,434 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது.
கடந்த சில ஆண்டுகளாக மாநகராட்சியின் வருவாய் பற்றாக்குறை தொடர்ந்து உயர்ந்து வருகிறது. குறிப்பாக 2025-26 நிதியாண்டில் மட்டுமே சுமார் 1,970 கோடி அளவுக்கு நிதிப்