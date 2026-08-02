Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /சென்னைக்கு நிதி நெருக்கடி..! ரூ. 3,434 கோடி கடன்; திட்டங்கள் தடை?

Written ByR Balaji
Published: Aug 02, 2026, 10:40 PM|Updated: Aug 02, 2026, 10:40 PM
சென்னை மாநகராட்சி தற்போது கடுமையான நிதி நெருக்கடியை எதிர்கொண்டு வருகிறது. மாநகராட்சியின் மொத்த நிதிப் பொறுப்பு 3 ஆயிரத்து 434 கோடியாக உயர்ந்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இதனால் நகரின் பல்வேறு உள்கட்டமைப்புத் திட்டங்கள் பாதிக்கப்படும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. சமீபத்திய நிதி நிலவரப்படி, ஜூலை 29-ஆம் தேதி வரை ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு வழங்க வேண்டிய நிலுவைத் தொகை 1,929 கோடி ஆக உள்ளது. இதனுடன், விரைவில் சமர்ப்பிக்கப்பட உள்ள பணிகளுக்கான 1,505 கோடி மதிப்பிலான பில்களும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதால், மாநகராட்சியின் மொத்த நிதிச் சுமை 3,434 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது. கடந்த சில ஆண்டுகளாக மாநகராட்சியின் வருவாய் பற்றாக்குறை தொடர்ந்து உயர்ந்து வருகிறது. குறிப்பாக 2025-26 நிதியாண்டில் மட்டுமே சுமார் 1,970 கோடி அளவுக்கு நிதிப்
See more

Recommended Videos

முதலமைச்சர் விஜய் மெட்ரோ பயணம் - திமுக கொடுத்த ரியாக்ஷன்
01:48
வந்தே பாரத் சரக்கு ரயில் புதிய அப்டேட்! 145 கிமீ வேகத்தில் செல்லும்
02:30
தேசியக் கொடிக்கு பெருமை சேர்த்த திருப்பூர்!
01:46
அடியோடு மாறும் கூவம்... செப்.30 Deadline... சுத்தமான நீர்
02:21
வெளிநாடு தரத்துக்கு மாறும் சென்னை...! ரூ.1,200 கோடி... அரசின் அடுத்த அதிரடி
02:17
அரசின் சரியான சம்பவம்... AI City அதுவும் உலகத் தரகத்தில்... செம சர்ப்ரைஸ்!
02:15
தருமபுரியில் பரபரப்பு: 11-ஆம் வகுப்பு மாணவி தற்கொலைக்குக் காரணமான இளைஞருக்கு வலைவீச்சு!
04:18
ரொனால்டோ ஜார்ஜினாவுக்கு திருமணமா? தீயா பரவும் செய்தி.... கால்பந்து ஹீரோவுக்கு கால்கட்டு எப்போ?
01:41
ராமநாதபுரத்தில் ரகசிய போதை மருந்து தொழிற்சாலை கண்டுபிடிப்பு
04:05
இனி Foreign No... இங்கேயே படிக்கலாம்... சென்னையில் அமைகிறது சர்வதேச பல்கலை.
03:13
ECR ரூட்டில் ரயில் உறுதி..! சென்னை–கடலூர் திட்டம் உயிர் பெற்றது
02:19
தமிழ்நாட்டில் 5 புதிய ரயில் திட்டங்கள் முடக்கம்... காரணமென்ன?
02:19

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
தமிழகத்தில் ஆகஸ்ட் 8 வரை மழை நீடிக்கும்: 5 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை!
2
3
4
5