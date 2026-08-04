/உதயநிதி கைது அரசியல் பழிவாங்கும் நடவடிக்கை

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Written ByYuvashree
Published: Aug 04, 2026, 07:00 PM|Updated: Aug 04, 2026, 07:02 PM

உதயநிதி நிச்சயம் விடுவிக்கப்படுவார்; நீதிமன்றத்தில் நீதி வெல்லும்: திமுக செய்தித் தொடர்பு துணைச் செயலாளர் மருத்துவர் ஹஃபீசுல்லா அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் மீதான பொய் வழக்குகள் சட்ட ரீதியாக முறியடிக்கப்பட்டு, அவர் விரைவில் விடுவிக்கப்படுவார் என்று திமுக செய்தித் தொடர்பு துணைச் செயலாளர் மருத்துவர் ஹஃபீசுல்லா நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார். அரசியல் உள்நோக்கத்துடன் புனையப்பட்ட இந்த வழக்குகளை நீதிமன்றத்தில் திமுக உறுதியாக எதிர்கொள்ளும் என்றும், இறுதியில் நீதி வெல்லும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். மேலும், எதிர்க்கட்சிகளின் இது போன்ற மலிவான அரசியல் நாடகங்களை மக்கள் தெளிவாகப் புரிந்து கொண்டுள்ளனர் என்றும், தமிழக அரசின் மக்கள் நலப் பணிகளைத் திசைதிருப்பவே இதுபோன்ற சதிச் செயல்களில் எதிரிகள் ஈடுபடுவதாகவும் மருத்துவர் ஹஃபீசுல்லா கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

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