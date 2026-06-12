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ஹரியானா ; பாலியல் ஆசையை தீர்த்துக்கொள்ள பிரியாணி வாங்கிக் கொடுத்த இளைஞரின் சர்ச்சை
ஹரியானா ; பாலியல் ஆசையை தீர்த்துக்கொள்ள பிரியாணி வாங்கிக் கொடுத்த இளைஞரின் சர்ச்சை
Written By
Karthikeyan Sekar
Published: Jun 12, 2026, 03:40 PM IST
|
Updated: Jun 12, 2026, 03:40 PM IST
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பாலியல் ஆசைக்கு பிரியாணி வாங்கிக்கொடுத்தேன் என இளைஞர் கூறிய பேச்சு இப்போது சர்ச்சையாகியுள்ளது
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