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ஹரியானா ; பாலியல் ஆசையை தீர்த்துக்கொள்ள பிரியாணி வாங்கிக் கொடுத்த இளைஞரின் சர்ச்சை

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 12, 2026, 03:40 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 03:40 PM IST
பாலியல் ஆசைக்கு பிரியாணி வாங்கிக்கொடுத்தேன் என இளைஞர் கூறிய பேச்சு இப்போது சர்ச்சையாகியுள்ளது

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