/முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் லண்டன் பயணம் தள்ளிப்போனதா?

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Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Sep 08, 2026, 10:20 PM|Updated: Sep 08, 2026, 10:20 PM
முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தொழில் முதலீட்டுக்காக லண்டன் செல்ல இருந்த நிலையில், அந்தப் பயணம் தள்ளிப்போகிறதா? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

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