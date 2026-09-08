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முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் லண்டன் பயணம் தள்ளிப்போனதா?
Written By
Karthikeyan Sekar
Published: Sep 08, 2026, 10:20 PM
|
Updated: Sep 08, 2026, 10:20 PM
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முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தொழில் முதலீட்டுக்காக லண்டன் செல்ல இருந்த நிலையில், அந்தப் பயணம் தள்ளிப்போகிறதா? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
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