/மும்பையில் கனமழை: சாலையில் தேங்கிய நீரால் போக்குவரத்து பாதிப்பு

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Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 26, 2026, 03:40 PM|Updated: Jun 26, 2026, 05:29 PM

மும்பையில் கடந்த இரண்டு நாட்களாகத் தொடர்ந்து பெய்து வரும் மழையால் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. பருவமழைக்கு முன்னதாகவே தேங்கும் நீரை அகற்றுவதற்காக, மும்பை மாநகராட்சி (BMC) இந்த ஆண்டு நகரின் பல்வேறு வெள்ள அபாயம் உள்ள பகுதிகளில் 547 நீர் வெளியேற்றும் பம்புகளை (dewatering pumps) நிறுவியுள்ளது. இந்தப் பம்புகள் அனைத்தும் மே 15 முதல் பயன்பாட்டில் உள்ளன. கடந்த ஆண்டை விட இவற்றின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. சுமார் ₹136 கோடி செலவில், இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு வாடகை அடிப்படையில் இந்தப் பம்ப் சேவைகளைப் பெற மாநகராட்சி நிர்வாகம் முடிவு செய்தது.

இருப்பினும், இத்தகைய முன்னேற்பாடுகள் இருந்தபோதிலும், ஜூன் 24 அன்று பெய்த பலத்த மழையால் மும்பையின் பல தாழ்வான பகுதிகளில் தண்ணீர் தேங்கியது. சாலைகளில்

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