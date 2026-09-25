/மீசைய முறுக்கு 2 திரை விமர்சனம்: எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்தாரா ஹிப் ஹாப் ஆதி...?

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Written BySudharsan G
Published: Sep 25, 2026, 05:00 PM|Updated: Sep 25, 2026, 05:00 PM
ஹிப் ஹாப் தமிழா ஆதியின் மீசைய முறுக்கு படம் வெளியாகி கிட்டத்தட்ட 9 வருடங்களுக்கு பிறகு, இப்போது வந்திருக்கிறது மீசைய முறுக்கு 2.ஆனா இந்தப் படம் முதல் பாகத்தின் தொடர்ச்சி கிடையாது. முற்றிலும் ஒரு புதிய கதைக்களத்தோட இந்தப் படம் உருவாகியிருக்கிறது. கானா பாடகரான தாஸ், தனக்கான அங்கீகாரம் கிடைக்காமல் போராடுகிறார். அவருடைய மகன் டைகர் சிவாவும் இசை மீது ஆர்வம் இருந்தாலும், சூழ்நிலை காரணமாக வேறு பாதைக்கு செல்கிறார். அதன்பிறகு தாத்தா, அப்பாவின் இசைப் பயணத்தை தெரிந்துகொள்ளும் பேரன் ஜீவா, தன்னுடைய இசை கனவை நோக்கி எப்படி பயணிக்கிறார் என்பதுதான் படத்தின் மையக்கதை. முக்கியமா இந்தப் படத்துல சொல்ல வர்ற விஷயம் இசை மட்டும் கிடையாது… வாய்ப்பு, திறமை, நெப்போடிசம், குடும்பம்,
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