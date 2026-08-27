/ஓசூர் To பெங்களூரு மெட்ரோ கனவுக்கு ‘பிரேக்’! மீண்டும் கைவிரித்த BMRCL..!

கர்நாடகாவின் பொம்மசந்திராவில் இருந்து, தமிழ்நாடு எல்லையான அத்திப்பள்ளி வரை சுமார் 11.7 கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கு மெட்ரோவை நீட்டிப்பது குறித்து கர்நாடக அரசு ஆலோசித்து வருகிறது. அத்திப்பள்ளியில் இருந்து தமிழகத்தின் ஓசூர் வரை மேலும் சுமார் 11 கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு மெட்ரோவை நீட்டிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் தொடர்ந்து வலுத்து வருகிறது. இது சாத்தியமானால், ஓசூர் – பெங்களூரு இடையேயான போக்குவரத்தில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
கடந்த ஆண்டு அக்டோபரிலேயே, பொம்மசந்திரா – ஓசூர் நேரடி மெட்ரோ இணைப்பு தொழில்நுட்ப ரீதியாக சாத்தியமில்லை என பெங்களூரு மெட்ரோ நிறுவனம் கர்நாடக அரசுக்கு அறிக்கை அளித்திருந்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில், தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய், தென்னிந்திய முதல்வர்கள் மாநாட்டில் ஓசூர் – பொம்மசந்திரா மெட்ரோ திட்டத்தை