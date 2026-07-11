/ஓசூருக்குப் புதிய அடையாளம்: DRDO, TIDCO உடன் தமிழக அரசு திட்டம்

பாதுகாப்புத் தொழில்நுட்ப உற்பத்தி மற்றும் ஏரோஸ்பேஸ் துறையில் தமிழ்நாட்டின் பங்களிப்பை வலுப்படுத்தும் வகையில், ஓசூரில் புதிய வான்வழி அமைப்புகளுக்கான மையத்தை (CABS) அமைக்கும் திட்டம் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது.
முன்னதாக, இந்தியாவின் மேம்படுத்தப்பட்ட நடுத்தர ஸ்டெல்த் போர் விமானத் திட்டத்தின் (AMCA) விமான சோதனை மற்றும் வடிவமைப்பு மையம் ஓசூரிலிருந்து கைநழுவி, ஆந்திராவின் புட்டபர்த்திக்குச் சென்றது. இதற்குப் பதிலடியாக, முந்தைய திமுக அரசு ஓசூரில் CABS மையத்தைக் கொண்டுவர விதையூன்றி முயற்சிகளை மேற்கொண்டது.
தற்போது தமிழக முதலமைச்சர் சி. ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு, அந்தப் பணிகளைத் தீவிரமாகத் தொடர்ந்து முன்னெடுத்துப் பெரும் வெற்றியைப் பெற்றுள்ளது. திமுக போட்ட விதை, தவெக ஆட்சியில் அறுவடை செய்யப்பட்டு, ஓசூருக்குப் புதிய அடையாளத்தைத் தந்துள்ளது.