Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /ஓசூருக்குப் புதிய அடையாளம்: DRDO, TIDCO உடன் தமிழக அரசு திட்டம்

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 11, 2026, 07:00 PM|Updated: Jul 11, 2026, 07:07 PM

பாதுகாப்புத் தொழில்நுட்ப உற்பத்தி மற்றும் ஏரோஸ்பேஸ் துறையில் தமிழ்நாட்டின் பங்களிப்பை வலுப்படுத்தும் வகையில், ஓசூரில் புதிய வான்வழி அமைப்புகளுக்கான மையத்தை (CABS) அமைக்கும் திட்டம் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது.

முன்னதாக, இந்தியாவின் மேம்படுத்தப்பட்ட நடுத்தர ஸ்டெல்த் போர் விமானத் திட்டத்தின் (AMCA) விமான சோதனை மற்றும் வடிவமைப்பு மையம் ஓசூரிலிருந்து கைநழுவி, ஆந்திராவின் புட்டபர்த்திக்குச் சென்றது. இதற்குப் பதிலடியாக, முந்தைய திமுக அரசு ஓசூரில் CABS மையத்தைக் கொண்டுவர விதையூன்றி முயற்சிகளை மேற்கொண்டது.

தற்போது தமிழக முதலமைச்சர் சி. ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு, அந்தப் பணிகளைத் தீவிரமாகத் தொடர்ந்து முன்னெடுத்துப் பெரும் வெற்றியைப் பெற்றுள்ளது. திமுக போட்ட விதை, தவெக ஆட்சியில் அறுவடை செய்யப்பட்டு, ஓசூருக்குப் புதிய அடையாளத்தைத் தந்துள்ளது.

Recommended Videos

தென் தமிழ்நாட்டிற்கு ஜாக்பாட்! 2,670 பேருக்கு வேலை; மெகா திட்டம்..!
02:22
சிறுவனின் வாழ்வை அழித்த சிகிச்சை... பிரபல மருத்துவமனையில் அதிர்ச்சி
06:05
இந்தியாவில் இருந்த காதலிக்காக அமெரிக்காவில் மனைவியை கொன்ற கணவன்
03:02
ஜூலை 15: EPF உறுப்பினர்களின் கணக்கில் வட்டிப்பணம் எவ்வளவு வரும்?
01:31
கிளாம்பாக்கம் பாணி.. சென்னை எல்லைக்குள் ஒரு மெகா பஸ் டெர்மினல்..எங்க தெரியுமா?
02:21
கேதன் அகர்வால் கொலை வழக்கில் திடுக்கிடும் திருப்பம்
02:54
பர்தா போட்டு பாடி பில்டிங்... கோவை இஸ்லாமிய பெண்களின் புது முயற்சி
02:24
ஐபிஎல்-ல மட்டும் சிக்ஸர்... இந்திய டீமுக்கு என்னாச்சு? இந்திய அணியின் சறுக்கலுக்கு பின்னால் இருக்கும் 5 உண்மைகள்!
03:39
பட்டய கிளப்பும் அம்மா உணவகங்கள்... அமோக வரவேற்பு... அதிகரிக்கும் கூட்டம்
02:29
டாஸ்மாக் ஊழியர்களுக்கு ஜாக்பாட்..! 25% சம்பள உயர்வு; கெடுபிடி ரூல்ஸ்..! விவரம் என்ன..?
02:36
"நடுரோட்ல நிக்க வைப்பான்... போகாத!" காலில் விழுந்து கெஞ்சிய தந்தை!
02:32
Tamil Nadu Government, Tamil Nadu, TN Government
02:33

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
திமுக - அதிமுக கூட்டணி அமைக்கலாம்... டிடிவி தினகரன் புது மேட்டர்!
TTV Dhinakaran1 hr ago
2
Nainar Nagendran1 hr ago
3
TNSPC2 hrs ago
4
Weekly Horoscope2 hrs ago
5
Bizarre2 hrs ago