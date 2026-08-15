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CM விஜய் இன்னும் எத்தனை ஆண்டுகள் தமிழகத்தை ஆட்சி செய்வார்?
Published: Aug 15, 2026, 06:20 PM
|
Updated: Aug 15, 2026, 06:20 PM
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தமிழக முதலமைச்சர் விஜய்யின் ஜாதகக்கட்டம் எப்படி இருக்கு? எத்தனை ஆண்டுகள் ஆட்சியில் இருப்பார்? Prof. Dr. அம்மன் அருள் பழனிநாதன் விளக்குகிறார்.
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