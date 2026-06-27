/தங்கம், தங்கம், தங்கம்! உலகக்கோப்பையின் விலையை கேட்டா நீங்களே ஷாக் ஆகிடுவீங்க!

ஃபிஃபா வேர்ல்ட் கப்னா நமக்கு ஞாபகம் வர்றது அந்த கோல்டன் கலர் கோப்பைதான். ஆனா அந்த கோப்பையோட உண்மையான விலை என்னன்னு நீங்க என்னைக்காவது யோசிச்சிருக்கீங்களா? இப்போ வந்திருக்க லேட்டஸ்ட் ரிப்போர்ட் படி, அந்த கோப்பையோட மதிப்பு பல மடங்கு உயர்ந்திருக்கு! அந்த கோப்பையில இருக்கிற தங்கத்தோட விலை மட்டும் நம்ம இந்திய மதிப்புல சுமார் 6.75 கோடி ரூபாய்! ஏன் இவ்வளவு திடீர்னு விலை ஏறிடுச்சுன்னு கேக்குறீங்களா? இந்த கோப்பை முழுக்க முழுக்க 18 கேரட் தங்கத்தால ஆனது. 6 கிலோவுக்கும் மேல எடை கொண்ட இந்த கோப்பையில, கிட்டத்தட்ட 5 கிலோ அளவுக்கு சுத்தமான தங்கம் இருக்கு. உலகத்துல இருக்கிற மத்த எந்த ஸ்போர்ட்ஸ் ட்ராபியையும் விட, மெட்டீரியல் வேல்யூ