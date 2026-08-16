/ரூ. 3 லட்சத்தில் சொந்த வீடா... தமிழக அரசின் மெகா அறிவிப்பு - எப்படி Apply பண்ணுவது?

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Written BySudharsan G
Published: Aug 16, 2026, 06:00 PM|Updated: Aug 16, 2026, 06:00 PM
தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு முக்கிய மாவட்டங்களில் உள்ள 6,775 வீடுகள், அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் மற்றும் மனைகளை வெளிப்படையான முறையில் ஆன்லைனில் விற்பனை செய்ய புதிய இணையதளத்தை வீட்டுவசதித் துறை அமைச்சர் ராஜ்குமார் அதிகாரப்பூர்வமாகத் தொடங்கி வைத்துள்ளார். சென்ற ஆண்டு வெறும் 2,630 அலகுகள் மட்டுமே விற்கப்பட்ட நிலையில், இந்த முறை அதைவிட இரண்டரை மடங்கு அதிகமாக அலகுகள் விற்பனைக்குக் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது பொதுமக்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது. இந்த விற்பனையானது மூன்று முக்கிய முறைகளில் பிரிக்கப்பட்டு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட உள்ளது. முதலாவதாக, வரும் ஆகஸ்ட் 21-ஆம் தேதி முதல் மொத்தம் 2,842 அலகுகளுக்கு வழக்கமான குலுக்கல் (Lottery) முறையில் விண்ணப்பங்கள் தொடங்குகின்றன. இரண்டாவதாக, ஆகஸ்ட் 24-ஆம் தேதி முதல் 2,184 அலகுகளுக்கு இடஒதுக்கீட்டு
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