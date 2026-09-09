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  • /எலும்புத் தேய்மானம் ஏன் வருகிறது? வர்ம மருத்துவத்தில் தீர்வு என்ன?

Written ByShiva Murugesan
Published: Sep 09, 2026, 01:20 PM|Updated: Sep 09, 2026, 01:20 PM
எலும்புத் தேய்மானத்திற்கு இதுதான் காரணமா? வர்ம மருத்துவத்தில் தீர்வு இருக்கிறதா? பாரம்பரிய சித்த, வர்ம மருத்துவர் செந்தில்குமார் முக்கிய விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

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