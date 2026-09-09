हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
Z Bharat
PHH
THS
Business
WION
News
Videos
Photos
Short Videos
City
App
logout
Live TV
முகப்பு
தமிழகம்
இந்தியா
உலகம்
விளையாட்டு
சினிமா
பல்சுவை
வணிகம்
ஆன்மீகம்
ஹெல்த்
டெக்
வைரல்
Home
/
Videos
/
எலும்புத் தேய்மானம் ஏன் வருகிறது? வர்ம மருத்துவத்தில் தீர்வு என்ன?
Written By
Shiva Murugesan
Published: Sep 09, 2026, 01:20 PM
|
Updated: Sep 09, 2026, 01:20 PM
join
share
எலும்புத் தேய்மானத்திற்கு இதுதான் காரணமா? வர்ம மருத்துவத்தில் தீர்வு இருக்கிறதா? பாரம்பரிய சித்த, வர்ம மருத்துவர் செந்தில்குமார் முக்கிய விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
Recommended Videos
02:50
திருவான்மியூரில் பயங்கரம்! தவெக நிர்வாகி கண்ணன் கொலை | 5 பேர் கைது | சிக்கிய அதிர்ச்சி CCTV காட்சி!
02:39
CM விஜய்க்கு புதிய ‘CM Office’.! 1 மாதம்தான் டைம்.!
02:01
தமிழ்நாடு அமைச்சரவையில் நடக்கப்போகும் முக்கிய மாற்றம்
03:31
முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் லண்டன் பயணம் தள்ளிப்போனதா?
02:33
கள்ளக்குறிச்சியில் வரதட்சணைப் புகாரில் இளம் பெண் உயிரிழப்பு?
02:59
பவானி ஆற்றில் மிதந்த மூட்டைகள்! உள்ளே வெட்ட*ப்பட்ட தலைகள்! நடுங்கிய மக்கள்!
02:16
பள்ளிக்கரணை வழக்கில் CREDAI வைத்த கோரிக்கை - நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவு!
05:56
மண்டாடி ஈஸியான ஸ்கிரிப்ட் இல்லை; விடுதலையை விட 2 மடங்கு அதிகம் - நடிகர் சூரி
02:58
அலேக்காக தூக்கி செல்லப்பட்ட திமுகவினர்..!குண்டுக்கட்டாக வெளியேற்றிய அவைக் காவலர்கள்..!
01:51
நாங்களும் எந்திரிக்கலாமா..? NO... NO... NO...; உச்சகட்ட டென்சனில் சபாநாயகர்..!
03:53
கை காலில் வலி… மரத்துப்போதல்! இதுதான் காரணமா?
19:12
1980களில் இருந்து திமுக செய்த ஊழல் என்னென்ன ? பல உண்மைகள் அம்பலம்
Trending
News
Photos
Videos
ரேஷன் கார்டு இல்லாமலும் ரேஷன் பொருட்களை வாங்கலாம்!! எப்படி தெரியுமா?
2
கொட்டப்போகும் மழை.. அடுத்த நாட்களுக்கு கனமழை அலர்.. லேட்டஸ்ட் வானிலை அப்டேட்
3
வேளாண் இயந்திரங்கள் வாங்க 70% மானியம் - விண்ணப்பிக்க தமிழ்நாடு அரசு அழைப்பு
4
"நாசமாக்கப்படும் காமராஜர் நினைவு இல்லம்" ‘காமராஜ்’ திரைப்பட இயக்குநர் வேதனை
5
கம்மி கட்டணத்தில் ஓட்டுநர் பயிற்சி... போக்குவரத்து துறையின் அறிவிப்புகள்