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ரூ.5 லட்சம் முதலீடு செய்தால் ரூ.10 லட்சம்: மிஸ் பண்ணக்கூடாத போஸ்ட் ஆபிஸ் திட்டம்!
Written By
Shiva Murugesan
Published: Sep 02, 2026, 05:40 PM
|
Updated: Sep 02, 2026, 05:40 PM
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Kisan Vikas Patra திட்டம் என்றால் என்ன? எவ்வளவு வட்டி கிடைக்கும்? ₹5 லட்சம் எப்படி ₹10 லட்சமாகும்?
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