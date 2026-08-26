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வீட்டில் நிம்மதி இல்லையா? மாந்தியை கண்டுபிடிப்பது எப்படி?
Written By
Karthikeyan Sekar
Published: Aug 26, 2026, 07:40 PM
|
Updated: Aug 26, 2026, 07:40 PM
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மாந்தி தினமும் பகல், இரவு நேரத்தில் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் உதயம் ஆகும். இதனை கண்டுபிடிப்பது எப்படி, இதன் நன்மைகள் என்ன என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
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