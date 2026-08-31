Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /திருமணத்துக்கு முன்பே செக் பண்ணுங்க! பின்னாடி வருத்தப்படாதீங்க!! சித்த மருத்துவர் அறிவுரை

Written ByShiva Murugesan
Published: Aug 31, 2026, 03:40 PM|Updated: Aug 31, 2026, 03:40 PM
திருமணத்துக்கு முன்பே செக் பண்ணுங்க! பின்னாடி வருத்தப்படாதீங்க!! சித்த மருத்துவர் அறிவுரை

Recommended Videos

தினகரன் – எடப்பாடி கைகோர்ப்பு? விஜய்க்கு எதிராக ஆட்டம் ஆரம்பமா?
05:42
மழைக்கு முன்பே மாஸ் பிளான்... களத்தில் இறங்கிய சென்னை மாநகராட்சி
02:45
சைதாப்பேட்டை Bridge-ல் மெகா தவறு... பிளானில் 3 தூண்கள் மாயமானது எப்படி?
04:16
தொழில் வளர்ச்சியில் அடுத்தக் கட்டத்திற்கு செல்லும் தமிழ்நாடு.
01:52
சென்னைக்குள் போகாமலே தென் மாவட்டங்களுக்கு எஸ்கேப்! எப்படி சாத்தியம்!
04:24
சதுப்புநில விவகாரம்... மிகப்பெரிய விளைவை சென்னை சந்திக்கும் - அன்புமணி எச்சரிக்கை!
03:11
கரும்புகை மாதிரிதான் வந்தது... இப்படி நடக்கும்னு எதிர்பார்க்கல...!
09:02
விஜய்க்கு இடைத்தேர்தலில் வெற்றி பெற கூட்டணி தேவைப்படுமா?
08:19
நேபாள வெள்ளத்தில் சிக்கிய இளைஞர்! கதறும் குடும்பம்
02:51
டாஸ்மாக்கில் முறைகேட்டை தடுக்க செப்டம்பர் 1 ஆம் தேதி முதல் வரும் மாற்றம்
02:34
மகளிர் கிரிக்கெட்டில் அனன்யா! ஆதரவு vs எதிர்ப்பு! சர்ச்சையில் மகளிர் கிரிக்கெட்!
02:46
திமுக அலுவலகத்திற்கு உள்ளே கொ*ல்லப்பட்ட விசிக பிரமுகர்
01:40

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
‘ரொம்ப பெருமையா இருக்கு..’ தந்தைக்கு வேலை கொடுத்த 16 வயது சிறுவன்!
2
3
4
5