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  • /ரத்த வெள்ளத்தில் இளைஞர்..! கைகொடுத்த கேரள CM வி.டி.சதீசன்!

Written ByR Balaji
Published: Sep 21, 2026, 03:00 PM|Updated: Sep 21, 2026, 03:00 PM
கேரளாவின் எர்ணாகுளம் கண்டெய்னர் சாலையில் விபத்தில் சிக்கிய இளைஞர் ஒருவர் ரத்த வெள்ளத்தில் உயிருக்கு போராடிக் கொண்டிருந்தார். அப்போது அவ்வழியாக பயணித்த கேரள முதலமைச்சர் வி.டி.சதீசன், உடனடியாக தனது காரை நிறுத்திவிட்டு கீழே இறங்கிச் சென்று நிலைமையை அறிந்தார். தாமதிக்காமல் காயமடைந்த இளைஞரை உடனடியாக தனது பைலட் வாகனத்திலேயே ஏற்றி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தார். பதவி மற்றும் அதிகாரத்தைப் பொருட்படுத்தாமல் மனிதாபிமானத்துடன் உடனடியாகச் செயல்பட்டு இளைஞரின் உயிரைக் காக்க உதவிய முதலமைச்சரின் இச்செயல் பொதுமக்களிடையே பெரும் பாராட்டைப் பெற்றுள்ளது.

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