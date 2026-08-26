/காதலனுடன் சென்ற மனைவி..! கணவன் செய்த பகீர் காரியம் - ஓசூரில் பரபரப்பு

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Written ByShiva Murugesan
Published: Aug 26, 2026, 03:40 PM|Updated: Aug 26, 2026, 03:40 PM
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூர் அடுத்த தளி அருகே உள்ள கும்ளாபுரம் கிராமத்தில் வசிப்பவர் எல்லப்பா மகன் நாராயணசாமி(39) கூலி தொழிலாளி. இவருடைய மனைவி வித்யா(30). வித்யாவிற்கும் அதே ஊரைச்சேர்ந்த கார்பெண்டர் வேலை செய்யும் புனித் என்பவருக்கும் கடந்த ஒரு வருடமாக கள்ளக்காதல் இருந்துள்ளதாக தெரிகிறது. இதை அறிந்த நாராயணசாமி கண்டித்துள்ளார். கள்ளகாதலை கைவிட கூறி வந்துள்ளார். ஆனால் வித்யா கள்ளகாதலை கைவிடாமல் இருந்துள்ளார். அதில் கணவன் மனைவியிடையே தகராறு ஏற்பட்டு ஊரில் பெரியார்கள் முன்னிலையில் சமரசம் செய்து வந்துள்ளனர். இந்நிலையில் வித்யா தனது பெயரில் இருந்த 8 செண்ட் நிலத்தில் 1500 சதுர அடி நிலத்தை அதே ஊரைச்சேர்ந்த அம்ரீஷ் என்பருக்கு ரூ 22லட்சத்திற்கு விற்றுவிட்டு பணத்தைப் பெற்றுக் கொண்டு கடந்த ஒரு
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