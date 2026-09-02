हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
Z Bharat
PHH
THS
Business
WION
News
Videos
Photos
Short Videos
City
App
logout
Live TV
முகப்பு
தமிழகம்
இந்தியா
உலகம்
விளையாட்டு
சினிமா
பல்சுவை
வணிகம்
ஆன்மீகம்
ஹெல்த்
டெக்
வைரல்
Home
/
Videos
/
ஹைதராபாத்தில் சாலையை சீரமைக்கக்கோரி நூதன போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட நபர்
Written By
Karthikeyan Sekar
Published: Sep 02, 2026, 09:40 PM
|
Updated: Sep 02, 2026, 09:40 PM
join
share
ஹைதாராபாத்தில் சாலையை சீரமைக்கக்கோரி திடீரென ஒரு நபர் சாலையில் படுத்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார்.
Recommended Videos
00:50
ஹைதராபாத்தில் சாலையை சீரமைக்கக்கோரி நூதன போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட நபர்
03:32
ஆகஸ்ட் 3 ஆம் தேதி வரலாற்றில் நடந்தது என்ன? விரிவாக பார்க்கலாம்
02:56
ஆகஸ்ட் 3 ஆம் தேதி முதல் தமிழக ரேஷன் கடைகளில் வெங்காயம் விநியோகம்
02:29
முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் வெளிநாடு பயணம் குறித்த முக்கிய அப்டேட்
03:46
ரூ.5 லட்சம் முதலீடு செய்தால் ரூ.10 லட்சம்: மிஸ் பண்ணக்கூடாத போஸ்ட் ஆபிஸ் திட்டம்!
01:40
பாரத் சோகா கக்காய் மகளிர் கருத்தரங்கில் ரேவதி பங்கேற்பு
04:12
சென்னையின் 2-வது Airport எங்கே? மெகா ஏர்போர்ட் கனவு என்னாச்சு?
05:14
விவசாயிகள், ஆசிரியர்கள் மீது திமுக ஆட்சியில் போடப்பட்ட வழக்குகள் வாபஸ்... விஜய் அறிவிப்பு!
02:01
கோவையில் உருவாகும் FinTech Hub... உலக நிறுவனங்களை ஈர்க்கும் புதிய திட்டம்!
02:34
காஞ்சிபுரத்தில் அமையும் Semiconductor Park - 5,000 வேலைவாய்ப்புகள்!
07:31
மஞ்சள் காமாலை சித்த மருத்துவத்தில் குணமாகுமா? ஆண்களுக்கு ஏன் அதிக பாதிப்பு?
02:27
சென்னை மக்களுக்கு முக்கிய அப்டேட்...! கூவம் ஆற்றில் களமிறங்கிய NHAI!
Trending
News
Photos
Videos
9 முதல் 12-ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்குப் பொன்னான வாய்ப்பு: 1.25 லட்சம் வரை உதவித்தொகை
2
விநாயகர் சதுர்த்தி: 10 அடிக்கு மேல் சிலை வைக்க கூடாது.. தமிழக அரசு அதிரடி
3
புதுச்சேரியில் இன்று மின் தடை: எந்த பகுதிகளில் மின்சாரம் நிறுத்தம்?
4
தமிழக அரசுக்கு மிகவும் நன்றியுள்ளவர்களாக இருப்போம்: சென்னை திரும்பியவர்கள் உருக்கம்
5
செவ்வாய் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: இனி இந்த 3 ராசிகளுக்கு தொட்டதெல்லாம் துலங்கும்..