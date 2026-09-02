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Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Sep 02, 2026, 09:40 PM|Updated: Sep 02, 2026, 09:40 PM
ஹைதாராபாத்தில் சாலையை சீரமைக்கக்கோரி திடீரென ஒரு நபர் சாலையில் படுத்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார்.

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ஹைதராபாத்தில் சாலையை சீரமைக்கக்கோரி நூதன போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட நபர்
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