/அசுர வேகத்தில் ரெடியாகும் 50 வந்தே பாரத் ரயில்கள்! குஷியில் பயணிகள்!

இந்திய ரயில்வேயின் முதல் 16 பெட்டிகள் கொண்ட வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரயில், மும்பை – அகமதாபாத் பாதையில் வெற்றிகரமாக சோதனை ஓட்டத்தை முடித்துள்ளது. இதனைத் தொடர்ந்து, விரைவில் இந்த ரயில் சேவையை பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு அறிமுகப்படுத்த ரயில்வே அமைச்சகம் நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. சென்னை ஐசிஎப் தொழிற்சாலை கடந்த டிசம்பரில் இந்தியாவின் முதல் வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரயிலை தயாரித்து முடித்தது. மாதிரி ரயிலின் வெற்றிகரமான சோதனைக்குப் பிறகு, 2025 ஏப்ரல் முதல் டிசம்பர் வரை மேலும் 9 ஸ்லீப்பர் ரயில்களை தயாரிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. நீண்ட தூர பயணிகளுக்கு வசதியான மற்றும் அதிநவீன சேவையை வழங்கும் வகையில் இவை வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மேலும் 50 புதிய வந்தே பாரத்