/800 கோடி லிட்டர் எத்தனால் விநியோகம் - இந்தியா கடந்த புதிய மைல்கல்

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Written BySudharsan G
Published: Aug 14, 2026, 04:00 PM|Updated: Aug 14, 2026, 04:00 PM
இந்தியாவின் எத்தனால் கலப்பு மற்றும் பயன்பாட்டை அதிகரிக்கும் திட்டத்தில் முக்கிய மைல்கல்லாக, 2025-26 எத்தனால் விநியோக ஆண்டில் நாட்டின் ஒட்டுமொத்த எத்தனால் விநியோகம் 800 கோடி லிட்டரை தாண்டியுள்ளது. இதுகுறித்த புள்ளி விவரங்களை அனைத்து இந்திய வடிகட்டுதல் நிறுவனங்கள் சங்கமான AIDA வெளியிட்டுள்ளது. நடப்பு விநியோக ஆண்டில் இதுவரை 800 கோடி லிட்டருக்கும் அதிகமான எத்தனால் விநியோகிக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக ஜூலை மாதத்தில் மட்டும் 93 கோடி லிட்டர் எத்தனால் விநியோகிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் முக்கிய கவனம் பெற்றிருப்பது தானிய அடிப்படையிலான எத்தனால். ஜூலை மாதத்தில் தானியங்களை மூலப்பொருளாகக் கொண்டு தயாரிக்கப்பட்ட 71 கோடி லிட்டர் எத்தனால் விநியோகிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு முந்தைய ஜூன் மாதத்தில் மொத்தம் 103 கோடி லிட்டர் எத்தனால் விநியோகிக்கப்பட்ட நிலையில், அதில்
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