/“நாட்டின் முதல் ஹைட்ரஜன் ரயில்” விரைவில் வருகிறது! குட் நியூஸ்..!

இந்தியாவின் முதல் ஹைட்ரஜன் ரயில் சோதனை ஓட்டம் சமீபத்தில் வெற்றிகரமாக நடந்து முடிந்த நிலையில், விரைவில் பயன்பாட்டிற்கு வரவுள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்திருப்பது, பயணிகளிடையே வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது. இந்த ரயில் அதிகபட்சமாக 110 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில் செல்லும் இது சுற்றுச்சூழலுக்கு எற்ற வகையில் நிராவியை மட்டுமே வெளியிடும். வழக்கமான ரயில்களைப் போலல்லாமல், ஹைட்ரஜன் எரிபொருள் மூலம் இயக்கப்படும் ரயில்களால் சுற்றுச்சூழல் மாசு ஆகாது. உலகளவில் ஜெர்மனி, இங்கிலாந்து, சீனா உள்ளிட்ட ஒருசில நாடுகளில் மட்டுமே ஹைட்ரஜன் ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. பெட்ரோல், டீசல் போன்ற பிற எரிபொருளால் இயங்கும் ரயில்கள் போன்று புகையை வெளியிடாமல், ஹைட்ரஜன் எரிபொருளால் இயக்கப்படும் ரயில்கள் தண்ணீரை மட்டுமே வெளியிடும். இந்நிலையில், கடந்த ஆண்டு நடந்த மத்திய அரசின் படஜெட்டில்