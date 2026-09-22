/விமானப் பயணத்திற்கு சவால் விடும் வேகம்... இந்தியா தயாரிக்கும் அதிவேக புல்லட் ரயில்

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Written ByUmabarkavi K
Published: Sep 22, 2026, 03:20 PM|Updated: Sep 22, 2026, 03:20 PM
இந்தியாவின் அதிவேக ரயில் கனவு மிக முக்கியமான மைல்கல்லை எட்டியுள்ளது. பல ஆண்டுகளாக எதிர்பார்க்கப்பட்ட மும்பை - அகமதாபாத் இடையேயான அதிவேக ரயில் திட்டப் பணிகள் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், இந்தத் திட்டத்தில் ஒரு முக்கிய திருப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது. வெளிநாட்டு இறக்குமதிக்கு மாற்றாக, இந்தியாவிலேயே சொந்தத் தொழில்நுட்பத்தில் உருவாக்கப்படும் 'பி28' (B28) என்ற அதிநவீன சுதேசி புல்லட் ரயில் இதில் முதன்முதலாகப் பயன்பாட்டுக்கு வரவுள்ளது. அதே கருவியின் மூலம் வாடிக்கையாளர்கள் குறியீட்டை ஸ்கேன் செய்து டிஜிட்டல் முறையில் பணம் செலுத்தும் வசதியும் உள்ளது. ஆனால், டாஸ்மாக் கடைகளில் நடைபெறும் பரிவர்த்தனைகளில் 80 சதவீதத்துக்கும் அதிகமானவை தொடர்ந்து ரொக்கப் பணமாகவே உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. தினசரி சராசரியாக சுமார் 150 கோடி ரூபாய்க்கு மதுபானங்கள் விற்பனையாகும் நிலையில்,
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