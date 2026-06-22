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Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 22, 2026, 09:40 PM|Updated: Jun 22, 2026, 09:52 PM

இந்தியாவின் உள்நாட்டுத் தயாரிப்பான ‘B28’ புல்லட் ரயில் திட்டத்தின் முன்மாதிரி (Prototype), 2027-ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் முடிவடையும் வகையில் பணிகள் முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ளன. மணிக்கு 280 கி.மீ வேகத்தில் செல்லக்கூடிய இந்த ரயில், முதற்கட்டமாக சூரத் - வாபி இடையேயான 97 கி.மீ தூரத்திலும், பின்னர் மும்பை - அகமதாபாத் வழித்தடத்திலும் இயக்கப்பட உள்ளது. இதன் மூலம் 9 மணி நேரப் பயணம் 2 மணி நேரமாகக் குறையும்.

முழுக்க முழுக்க உள்நாட்டிலேயே அதிவேக ரயில் உற்பத்தி சுற்றுச்சூழல் அமைப்பை உருவாக்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டு இத்திட்டம் செயல்படுகிறது. சென்னை ஒருங்கிணைந்த பயனர் தொழிற்சாலை (ICF), 2024-ல் பொதுத்துறை நிறுவனமான BEML-க்கு இரண்டு அதிநவீன ரயில் பெட்டிகளை வடிவமைத்து உருவாக்க ஒப்பந்தம் வழங்கியது. வெளிநாட்டு இறக்குமதியைக் குறைத்து,

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விரைவில் வருகிறது முதல் புல்லட் ரயில்: துரிதமாக நடக்கும் பணிகள்
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