हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
Z Bharat
PHH
THS
Business
WION
News
Videos
Photos
Short Videos
City
App
logout
Live TV
முகப்பு
தமிழகம்
இந்தியா
உலகம்
விளையாட்டு
சினிமா
பல்சுவை
வணிகம்
ஆன்மீகம்
ஹெல்த்
டெக்
வைரல்
Home
/
Videos
/
ரயில் பயணிகளுக்கு ஜாக்பாட்... இனி எல்லாமே வந்தே பாரத்!
Written By
Sudharsan G
Published: Sep 14, 2026, 01:20 AM
|
Updated: Sep 14, 2026, 01:20 AM
join
share
பயணிகள் ரயில்களின் வேகத்தையும், பயண வசதியையும் அதிகரிக்கும் வகையில், புதிய தலைமுறை என்ஜின்களை கொள்முதல் செய்ய இந்திய ரயில்வே திட்டமிட்டுள்ளது.
Recommended Videos
02:09
TASMAC-ல் புதிதாக 25 பிராண்டுகள் அறிமுகமாகிறது!
04:05
இடைத்தேர்தலில் நிலைப்பாடு என்ன? மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் அதிரடி!
03:20
இனி அரும்பாக்கம் High-Tech! சென்னை மெட்ரோ மெகா பிளான்
02:30
பரந்தூரில் விமான நிலையம் இல்லை... தொழிற்பூங்கா வருதாமே
02:52
ஏர்போர்ட் விரிவாக்கம்... தேதி குறித்த AAI..எல்லாம் தலைகீழா மாறும்!
03:39
சென்னை ஆர்கே காவல்நிலையத்தில் பெண்கள் மீது தாக்குதல்
04:45
ஆந்திராவில் கால் பதிக்கும் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி - அன்புமணியின் மாஸ்டர் பிளான்
02:20
லைட்ஸ் அவுட் ஆலை என்றால் என்ன? முக்கிய அப்டேட்
07:10
தியாகம் பற்றி CM விஜய்க்கு என்ன தெரியும்? - துரைமுருகன் கேள்வி
03:43
டெங்கு காய்ச்சல் நிலவரம்... கோவையில் அமைச்சர் அருண்ராஜ் தகவல்
02:20
இனி Factory தொழிலாளர்களுக்கு சிக்கலா... அது என்ன Lights out ஆலை?
05:02
சித்த மருத்துவம் நோயை விரட்டும், மறைக்காது: சித்த மருத்துவர்
Trending
News
Photos
Videos
2029க்குள் 21 மாநிலங்களில் பொது சிவில் சட்டம்... அமித்ஷா சொன்ன முக்கிய மேட்டர்
2
தமிழகத்தில் கொட்டப்போகும் கனமழை? 7 நாட்களுக்கு நீடிக்கும்.. சென்னைக்கும் எச்சரிக்கை!
3
காலை உணவு திட்ட சுற்றறிக்கையில் சர்ச்சை.. தவெக அரசை சாடிய நயினார்
4
திருச்சி மாவட்ட ஆட்சியரகத்தில் அரசு வேலைவாய்ப்பு: 8 ஆம் வகுப்பு முடித்தவர்களுக்கு வா
5
ஆப்கானிஸ்தான் டி20ஐ தொடர்... சஞ்சு சாம்சனுக்கு இடமில்லையா...? இந்திய அணி பிளேயிங் 11