/குறைந்தபட்ச அபராதத் தொகையை இரட்டிப்பாக்கிய இந்தியன் ரயில்வே

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Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 21, 2026, 05:20 PM|Updated: Jun 21, 2026, 05:20 PM
ரயில்வே சட்டத்தின் கீழ், விதிமீறலில் ஈடுபடுபவர்கள் நீதிமன்ற நடவடிக்கைகளையும், ஆறு மாதங்கள் வரை சிறைத்தண்டனையையும் எதிர்கொள்ள நேரிடலாம்.

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