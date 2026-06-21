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குறைந்தபட்ச அபராதத் தொகையை இரட்டிப்பாக்கிய இந்தியன் ரயில்வே
Written By
Shiva Murugesan
Published: Jun 21, 2026, 05:20 PM
|
Updated: Jun 21, 2026, 05:20 PM
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ரயில்வே சட்டத்தின் கீழ், விதிமீறலில் ஈடுபடுபவர்கள் நீதிமன்ற நடவடிக்கைகளையும், ஆறு மாதங்கள் வரை சிறைத்தண்டனையையும் எதிர்கொள்ள நேரிடலாம்.
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