/இந்தியாவின் புல்லட் ரயில் சேவை எப்போது தொடங்கும்? லேட்டஸ்ட் அப்டேட்

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Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Sep 04, 2026, 01:40 PM|Updated: Sep 04, 2026, 01:40 PM
இந்தியாவில் புல்லட் ரயில் சேவை எப்போது தொடங்கும் என்பது குறித்த முக்கிய அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது. இந்தியாவிலேயே தயாரிக்கப்படும் ரயில் என்ற தகவலும் கிடைத்துள்ளது.

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