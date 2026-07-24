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Written BySudharsan G
Published: Jul 24, 2026, 01:20 PM|Updated: Jul 24, 2026, 01:32 PM

இந்தியாவின் முதல் அதிவேக ரயில் திட்டமான 508 கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள மும்பை - அகமதாபாத் புல்லட் ரயில் வழித்தடம், மகாராஷ்டிரா, குஜராத் மற்றும் தாத்ரா & நகர் ஹவேலி வழியாக செல்கிறது. இதில் மும்பை BKC, தானே, விரார், போய்சார், வாபி, பிலிமோரா, சூரத், பரூச், வடோதரா, ஆனந்த், அகமதாபாத் மற்றும் சபர்மதி என மொத்தம் 12 நிலையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. மும்பை - அகமதாபாத் புல்லட் ரயில், 2027 ஆகஸ்ட் 15, சுதந்திர தினத்தன்று முதல் கட்டமாக பயணிகள் சேவையை தொடங்க உள்ளது. முதல் கட்டத்தில் வழித்தடத்தின் ஒரு பகுதியில் மட்டுமே சேவை தொடங்கப்படும். பின்னர் கட்டம் கட்டமாக முழு வழித்தடமும் பயணிகள் பயன்பாட்டிற்கு திறக்கப்படும். இந்த திட்டத்தின் மிகப்பெரிய சிறப்பம்சம், ஜப்பானின்

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எப்போது வருகிறது இந்தியாவின் முதல் புல்லட் ரயில்? வந்தது புதிய அப்டேட்
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