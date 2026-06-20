/ஓசூருக்கு ஓடிவந்த இஸ்ரேல்... போருக்கு நடுவே தமிழ்நாட்டுக்கு ஜாக்பாட்...!

கடந்த 2024 தமிழ்நாடு உலக முதலீட்டாளர்கள் மாநாட்டில் (GIM 2024) முதன்முதலில் இந்த திட்டத்திற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது. அதனைத் தொடர்ந்து நிலம் ஒதுக்கப்பட்டு, அனைத்துப் பணிகளும் முடிவடைந்த நிலையில், தற்போது இதற்கான கட்டுமானப் பணிகள் மிக விறுவிறுப்பாகத் தொடங்கியுள்ளன. இஸ்ரேலின் இந்த அரசு நிறுவனமும், இந்தியாவின் DCX Systems நிறுவனமும் இணைந்து உருவாக்கியுள்ள ELTX Systems Pvt Ltd என்ற கூட்டு நிறுவனம் மூலம் இந்த முதலீடு மேற்கொள்ளப்படுகிறது. கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூர் அருகே உள்ள சூளகிரி தொழிற்பேட்டையில் சுமார் ரூ.850 கோடி முதலீட்டில் இந்த புதிய உற்பத்தி வளாகம் அமையவுள்ளது. இதற்கான தொழிற்சாலை கட்டுமானப் பணிகள் ஏற்கனவே விறுவிறுப்பாகத் தொடங்கி நடைபெற்று வருகின்றன. இந்த மாபெரும் திட்டத்தின் கட்டுமானப் பணிகள்