/தாய்-மகளை அடுத்தடுத்து... காதலன் செய்த கொடூரம்! நடுங்க வைக்கும் பின்னணி!

திருப்பூர் மாவட்டம் பல்லடம் பச்சாபாளையம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் பழனிசாமி. அவரது மகள் தான் பூவரசி. இவர் இன்ஸ்டாவில் அக்சயன் என்பவரை காதலித்ததாக கூறப்படுகிறது. அவருடன் நெருங்கிப் பேசி வந்த நிலையில், இவர்கள் காதல் குறித்து பூவரசியின் பெற்றோருக்கு தெரியவந்துள்ளது. இதனையடுத்து மகளை அவர்கள் கடுமையாக கண்டித்துள்ளனர். இதனால் தனது காதலனுடன் பேசுவதை அவர் நிறுத்தியதாகக் கூறப்படுகிறது.
இதனால் ஆத்திரமடைந்த காதலன் அக்சயன் பழனிசாமி வீட்டில் இல்லாத நேரத்தில் வீடு புகுந்து காதலில் பூவரசியையும், அவரது தாய் தனலட்சுமியையும் வெட்டிக்கொலை செய்துவிட்டு தப்பிச்சென்றுள்ளார். அவரை அப்பகுதி மக்கள் பிடித்து போலீசில் ஒப்படைத்தனர். இதனிடையே வீட்டில் கொலை செய்யப்பட்டு கிடந்த தாய் தனலட்சுமி, மகள் பூவரசி ஆகியோரின் உடல்கள் மீட்கப்பட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக திருப்பூர் அரசு