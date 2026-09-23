/CM விஜய்க்கு உளவுத்துறை கொடுத்த எச்சரிக்கை... என்ன மேட்டர்?

Published: Sep 25, 2026, 01:00 AM|Updated: Sep 25, 2026, 01:00 AM
பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைக்கும் முடிவுக்கு மீனவர்கள் மற்றும் எதிர்க்கட்சிகள் மத்தியில் எதிர்ப்பு எழுந்ததால், அந்த முடிவிலிருந்து அரசு பின்வாங்குவதாகத் தெரிவிக்கப்படுகிறது. கிண்டி ரேஸ் கோர்ஸ் மாற்று இடமாகப் பரிசீலிக்கப்படலாம் எனக் கூறப்படுகிறது. தாராபுரம் மற்றும் மதுராந்தகம் இடைத்தேர்தலில் திமுக, அதிமுக, தவெக இடையே கடும் போட்டி நிலவுகிறது. தவெக வேட்பாளர்களுக்குச் சில இடங்களில் எதிர்ப்பு எழுந்துள்ள சூழலில், கள நிலவரத்தை மாற்ற பிரச்சாரத் திட்டங்கள் வகுக்கப்படுகின்றன. பாமகவின் நிலைப்பாடு, சௌமியா அன்புமணிக்கு அமைச்சரவையில் வாய்ப்பு குறித்த அரசியல் பேச்சுகள், வன்னியர் சங்கம் தொடர்பான புதிய முன்னெடுப்புகள் மற்றும் மதுரையில் நிர்மல் குமார் ஒரு முக்கிய அரசியல் சக்தியாக உருவெடுப்பது ஆகியவை குறித்து இந்த வீடியோவில் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது.