/உடலை வில்லாக வளைத்த மோடி.! நாடு முழுவதும் யோகா அலை..!

உலகிற்கு இந்தியா வழங்கிய சிறந்த கொடைகளில் ஒன்று, யோகா. இந்த வாழும் கலையை மேன்மைப்படுத்தும் வகையில் ஆண்டுதோறும் சர்வதேச யோகா தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. அந்தவகையில் 12-ஆவது ஆண்டு யோகா தினத்தையொட்டி பல நாடுகளில் சிறப்பு யோகா பயிற்சி நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டன. இந்தியாவின் முயற்சியால் 2014-ஆம் ஆண்டு ஐக்கிய நாடுகள் சபையால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட யோகா தினம், தற்போது உலகளாவிய மக்கள் இயக்கமாக வளர்ந்துள்ளது. அந்தவகையில் மேற்கு வங்க மாநிலத் தலைநகர் கொல்கத்தாவில் நடைபெற்ற 12-ஆவது ஆண்டு யோகா தின நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பங்கேற்றார். காலை 6.30 மணிக்கு தொடங்கிய நிகழ்வில் முதலில் உரையாற்றிய அவர், யோகா என்பது உடற்பயிற்சி மட்டுமல்ல, மனிதகுலத்தை ஒன்றிணைக்கும் வாழ்க்கை முறை என்றும் வலியுறுத்தினார். தொடர்ந்து, பொதுமக்களுடன்