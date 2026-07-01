/மும்பையை விட்டு ஓடுகிறாரா ஹர்திக்? CSK அல்லது KKR-ல் இணைகிறாரா?

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Written ByR Balaji
Published: Jul 01, 2026, 06:20 PM|Updated: Jul 01, 2026, 07:00 PM

IPL 2026-ல் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் சொதப்பலான ஆட்டத்திற்குப் பிறகு, கேப்டன் ஹர்திக் பாண்டியா அணியை விட்டு வெளியேறுகிறாரா? தற்போது சமூக வலைதளங்களில் காட்டுத்தீயாகப் பரவும் 'ஹர்திக் பாண்டியா ட்ரேட்' (Trade) பற்றிய திடுக்கிடும் தகவல்கள் இதோ! முன்னாள் வீரர் சுப்பிரமணியம் பத்ரிநாத் கூறியது போல, ஹர்திக்கிற்குப் பதிலாக சிவம் துபே மற்றும் ஆயுஷ் மத்ரேவை CSK வாங்குமா? அல்லது KKR அணி ஹர்திக்கை கேப்டனாக நியமிக்க முயற்சி செய்கிறதா? இந்த வதந்திகளின் பின்னணியில் இருக்கும் உண்மை என்ன? முழு விவரத்தையும் இந்த வீடியோவில் பாருங்கள்!

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