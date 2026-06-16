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டிரம்ப்பை புரிந்துகொள்ள... ஈரான் கையில் எடுத்த புது மேட்டர்... சர்வதேச அரசியலில் பரபரப்பு

Written BySudharsan G
Published: Jun 16, 2026, 11:40 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 11:47 PM IST

அமெரிக்கா - ஈரான் இடையிலான பதற்றத்தை தணிக்கும் நோக்கில் நடைபெற்ற மறைமுக பேச்சுவார்த்தைகளில், அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்பின் செயல்பாடுகளை நன்கு புரிந்துகொள்ள ஈரான் உளவியல் நிபுணர்களின் உதவியை நாடியதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. Drop Site வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையின்படி, ஏப்ரல் மாதம் இஸ்லாமாபாத்தில் நடைபெற்ற முதல் கட்ட பேச்சுவார்த்தைக்குப் பிறகு, இரண்டு மூத்த உளவியல் நிபுணர்கள் ஈரான் பேச்சுவார்த்தைக் குழுவின் ஆலோசகர்களாக இணைக்கப்பட்டனர். டிரம்பின் பேச்சு, நடத்தை மற்றும் முடிவெடுக்கும் பாணியை ஆய்வு செய்து, அவரிடம் எவ்வாறு தகவல்களை கொண்டு சேர்ப்பது என்பது குறித்து அவர்கள் ஆலோசனை வழங்கியதாக கூறப்படுகிறது. இதுகுறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ள ஈரான் அதிகாரி ஒருவர், டிரம்பின் உளவியல் அணுகுமுறையை புரிந்துகொண்டு அதற்கேற்ப தகவல்களை வடிவமைத்துள்ளதாக கூறியுள்ளார். அதன் பின்னர்

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