/தட்கல் டிக்கெட் புக்கிங்கில்... இனி டென்ஷன் வேண்டாம் - IRCTC கலக்கல் அப்டேட்

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Written ByShiva Murugesan
Published: Aug 27, 2026, 01:40 PM|Updated: Aug 27, 2026, 01:40 PM
ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு நேரத்தில் ஏற்படும் இணையதள முடக்கம் மற்றும் தொழில்நுட்ப சிக்கல்களை குறைக்க, IRCTC தனது டிக்கெட் புக்கிங் சிஸ்டத்தை மேம்படுத்த உள்ளது. தற்போது முன்பதிவு செய்யப்படும் ரயில் டிக்கெட்களில் சுமார் 89 சதவீதம் ஆன்லைன் மூலமாகவே பதிவு செய்யப்படுகிறது. கடந்த ஆண்டு ஜூன் முதல் இந்த ஆண்டு ஜூன் வரை 65 கோடியே 8 லட்சம் முன்பதிவு டிக்கெட்டுகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. அவற்றில், 57 கோடியே 90 லட்சம் டிக்கெட்டுகள் ஆன்லைன் மூலம் முன்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. Tatkal முன்பதிவு நேரங்களில், ஒரே நேரத்தில் அதிகளவில் பயணிகள் இணையதளத்தை பயன்படுத்துகின்றனர். இதனால் ஏற்படும் சிக்கல்களை தவிர்க்க, 2014-ல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட Next Generation e-Ticketing எனப்படும் NGET அமைப்பை IRCTC மேம்படுத்துகிறது. இதற்காக
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