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மீனவர்களுக்கான டீசல் மானியத்தில் முறைகேடு: அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் ஆய்வில் அம்பலம்

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 17, 2026, 02:20 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 02:20 PM IST
5 லிட்டர் டீசலுக்கு 100 மில்லி டீசல் கொள்ளை? அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் ஆய்வில் அம்பலம்

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