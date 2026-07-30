/பனையூர் பக்கம் போகிறாரா ஓபிஎஸ்... விரைவில் ராஜினாமாவா? உண்மை என்ன?

முன்னாள் முதலமைச்சரும், முன்னாள் அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளருமான ஓ.பன்னீர்செல்வம், எடப்பாடி பழனிசாமியுடன் ஏற்பட்ட மோதலால் கட்சியில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டார். அதிமுகவை ஒன்றிணைக்கும் முயற்சியில் இறங்கிய நிலையில், அதுவும் அவருக்கு பின்னடைவை தந்தது. அதன் பிறகு, தவெகவில் இணைவார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், திமுக கடந்த பிப்ரவரி மாதம் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை தங்கள் பக்கம் இழுத்தது. தேர்தலில், திமுக தோற்று தவெக ஆட்சியமைத்தது. இதனால் ஓபிஎஸ் எதிர்க்கட்சி வரிசையில் அமர்ந்துள்ளது. திமுகவில் இதுவரை ஓ.பன்னீர்செல்வத்திற்கு எந்த பதவியும் வழங்கப்படவில்லை. தேர்தலில் திமுகவும் தோல்வி அடைந்தால், அடுத்து என்ன செய்வது என்று ஓபிஎஸ் யோசித்து வருகிறார். தற்போதுள்ள தமிழக அரசியல் சூழ்நிலையில், தவெகவில் சென்று இணைவதே சிறப்பு என்று ரவீந்திரநாத் ஓ.பன்னீர்செல்வத்திடம் கூறியதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அதற்கு ஓ.பன்னீர்செல்வமும்