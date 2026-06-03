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நாட்டின் தங்கத்தை விற்கிறதா ஆர்பிஐ? ரூபாய் மதிப்பை காக்கும் முயற்சியா?

Written BySudharsan G
Published: Jun 03, 2026, 11:40 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 12:21 AM IST

புளூம்பெர்க் எகனாமிக்ஸ் வெளியிட்டுள்ள மதிப்பீட்டின்படி, மே 22ஆம் தேதியுடன் முடிவடைந்த இரண்டு வார காலத்தில் ஆர்பிஐ சுமார் 12 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் மதிப்பிலான தங்கத்தை விற்றிருக்கலாம் என தகவல்கள் கூறப்படுகிறது. அதே நேரத்தில், வெளிநாட்டு நாணய சொத்துக்களில் சுமார் 7.5 பில்லியன் டாலரை ஆர்பிஐ சேர்த்துள்ளதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. மார்ச் மாத நிலவரப்படி, ஆர்பிஐயிடம் 880.52 மெட்ரிக் டன் தங்கம் கையிருப்பில் இருந்தது. இதில் 77 சதவீதம் இந்தியாவிலேயே பாதுகாக்கப்பட்டு வருகிறது. உக்ரைன் போர் தொடங்கிய பிறகு ரஷ்யாவின் வெளிநாட்டு சொத்துக்கள் முடக்கப்பட்ட சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து, பல நாடுகளைப் போல இந்தியாவும் தனது தங்க கையிருப்பை நாட்டிற்குள் கொண்டு வருவதில் அதிக கவனம் செலுத்தி வருகிறது. ரூபாயின் மதிப்பை பாதுகாக்க வட்டி

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