/சம்பளத்தில் கை வைக்க தொடங்கும் ஐடி நிறுவனங்கள்! உஷார் நிலையில் ஊழியர்கள்!

Published: May 19, 2026, 11:00 PM IST|Updated: May 19, 2026, 11:00 PM IST
இந்தியாவின் முன்னணி ஐடி நிறுவனமான இன்போசிஸ், மார்ச் காலாண்டுக்கான ஊழியர்களின் செயல்திறன் ஊக்கத்தொகையை சராசரியாக 70 சதவீதமாகக் குறைத்துள்ளது ஐடி ஊழியர்கள் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதற்கு முந்தைய டிசம்பர் காலாண்டில் , கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு அதிகபட்சமாக சராசரியாக 85 சதவீதம் வரை போனஸ் வழங்கியிருந்த நிலையில், தற்போது வெறும் மூன்றே மாதங்களில் இந்த ஊக்கத்தொகை 15 சதவீதம் வரை சரிவடைந்துள்ளது ஊழியர்களை விழி பிதுங்கச் செய்துள்ளது.