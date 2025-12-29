என்னால் தான் ஆர்.எஸ்.எஸ் என்ற பெயர் மக்களுக்கு தெரிகிறது! - திருமாவளவன்

தன்னால் தான் தமிழகம் முழுவதும் ஆர்.எஸ்.எஸ் என்ற பெயர் தெரிகிறது என்றும், மற்ற அரசியல் கட்சியினர் பாஜக என்று கூட சொல்வார்கள் ஆனால் ஆர்எஸ்எஸ் என்று சொல்ல மாட்டார்கள் என்றும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார். கோவில்பட்டி அருகே நடைபெற்ற கூட்டத்தில் பேசிய அவர் இவ்வாறு தெரிவித்தார்.
